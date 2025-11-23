Conductor atropella a motociclista tras choque en García

Imágenes de videovigilancia muestran el momento en el que un motociclista se impacta contra una camioneta, la cual le pasa por encima

Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta sobre la avenida Santa María, en el municipio de García.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia perteneciente a la colonia Santa María, en el sector Santa Susana, se observa el momento del accidente.

El conductor de la camioneta responsable de posible color negro, se trasladaba en el carril derecho, pero al intentar tomar la rotonda, embiste al motociclista. A pesar de que este último accionó el claxón en varias ocasiones, el automovlista terminó arrollándolo.

Tras el impacto, el responsable no detuvo su marcha, por lo que terminó pasando por encima del motociclista y su unidad para después huir en dirección contraria.

Testigos en el lugar comenzaron a pedir auxilio para atender al afectado, mientras que los automovilistas detuvieron su marcha ante lo sucedido.

En las imágenes también se observa como dos vehículos aparentemente buscan alcanzar al responsable.