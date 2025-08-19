Conductor atropella a hombre en Fomerrey 115 y se da a la fuga

Un hombre fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejándolo a su suerte en Monterrey.
Los hechos se registraron la mañana de este domingo en la calle Nepenta y Umbral en la colonia Fomerrey 115.
El hombre se dispone a cruzar la avenida y espera el paso de algunos vehículos, después cruza corriendo al otro lado de la calle cuando fue embestido por un vehículo gris.
El hombre logra reponerse y avanza gateando hacia la banqueta, mientras tanto, el conductor del vehículo aparentemente tipo Versa se dio a la fuga.
El estado de salud del hombre es reportado como delicado y actualmente se encuentra internado en el Hospital Universitario.
Las imágenes fueron compartidas por la sobrina del hombre para dar con la persona que atropelló a su tío.
"Compartan para dar con la persona sin corazón. Que no fue ni para bajarse y ver si seguía con vida mi tío", escribió la mujer en sus redes sociales.