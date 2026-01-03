Conductor arrolla a ciclista en avenida Colosio del Barrio Acero

Unidades de auxilio de la Cruz Roja, fueron desplazadas hasta el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y Cabezada en el Barrio Acero

Al rebasar un camión estacionado sobre un carril, provocó que un conductor arrollara a un empleado que viajaba en una bicicleta.

El percance ocurrió cerca de las 07:30 horas del viernes en los carriles de norte a sur de la avenida Colosio, 50 metros antes de l calle Cabezada.

En este lugar, los paramédicos encontraron lesionado a un obrero de aproximadamente 60 años de edad.

El lesionado viajaba en una bicicleta y cruzaba la avenida Luis Donaldo Colosio de oriente a poniente.

Sin embargo antes de llegar a la banqueta, fue impactado por un automóvil, cuyo conductor le sacó la vuelta a un camión urbano, estacionado sobre el carril de circulación.

Esto provocó que el presunto responsable no pudiera evitar el accidente.

Tras el choque la bicicleta quedó destrozada y cerca de donde el trabajador cayó golpeándose contra el pavimento.

Oficiales de tránsito llegaron al sitio e iniciaron las investigaciones.

El conductor y presunto responsable del accidente fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público.