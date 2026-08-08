Conductor abandona a dos lesionados tras choque en Monterrey

Un automóvil Volkswagen Jetta impactó por alcance a la motocicleta en la que viajaban dos hombres, provocando que ambos salieran proyectados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados luego de ser impactados por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar, durante la madrugada de este viernes en el municipio de Monterrey.

El accidente se registró alrededor de las 03:13 horas sobre el Bulevar Antonio L. Rodríguez, a la altura del Puente Miravalle, en la colonia Miravalle, donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el reporte de personas heridas.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, un automóvil Volkswagen Jetta impactó por alcance a la motocicleta en la que viajaban dos hombres, provocando que ambos salieran proyectados y cayeran sobre la carpeta asfáltica.

A consecuencia del fuerte impacto, uno de los tripulantes sufrió un traumatismo que requirió su traslado por personal de la Cruz Roja al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde recibiría atención médica especializada. El segundo ocupante fue valorado en el lugar por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado.

Tras el percance, el conductor del Jetta abandonó la escena antes del arribo de las autoridades, por lo que será la investigación correspondiente la que determine su identidad y responsabilidad en los hechos.

Durante las maniobras para retirar las unidades involucradas con apoyo de una grúa, un carril de circulación en sentido de norte a sur permaneció parcialmente cerrado, generando afectaciones al tránsito vehicular.

En el sitio trabajaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja y oficiales de Movilidad de Monterrey, quienes quedaron a cargo del peritaje y de las diligencias correspondientes.