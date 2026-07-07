Conduce alcoholizado y termina prensado en Monterrey

Los vehículos que fueron impactados antes del estrellamiento con la barda fueron una camioneta Kia y un taxi reglamentado modelo Nissan.

Tras presuntamente conducir alcoholizado al llevar ya tres días tomando, un hombre terminó prensado luego de estrellarse contra otros dos vehículos y la barda de un kínder al sur de Monterrey.

La víctima, identificada como José Saucedo de 60 años, quedó grave e inconsciente y tuvo que ser extraída con herramientas hidráulicas para ser llevada de urgencia al hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fue en la pronunciada pendiente del cruce de Paseo Campestre y Paseo de la Cima, en la colonia La Estanzuela, donde ocurrió el accidente a las 10:55 de la mañana del lunes.

El hombre conducía un Tsuru blanco que usaba para dar servicio de taxi irregular a la parte elevada del sector.

En los asientos delanteros se encontraron latas de cerveza, mientras que en la cajuela de hallaba una hielera.

Los vehículos que fueron impactados antes del estrellamiento con la barda fueron una camioneta Kia y un taxi reglamentado modelo Nissan.

Para el rescate fue necesaria la intervención de la Cruz Roja, así como Protección Civil estatal y municipal.

En conjunto brindaron los primeros auxilios a José, mientras abrían con las “pinzas de la vida” los metales del automóvil que aprisionaban al hombre.

Ni en el kínder, ni en los vehículos estrellados, se reportó alguna otra persona herida.