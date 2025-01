Condominios Constitución, un icono habitacional regio

Los Condominios Constitución, ubicados en el corazón de la ciudad de Monterrey, al igual que Tlatelolco y el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) en la Ciudad de México, y el CTM Atemajac en Guadalajara, datan de la época en donde la política de vivienda en México tenía como prioridad construir proyectos como este.

Pero los 50 edificios en la urbe regia, que albergan mil 44 departamentos son más que un conjunto habitacional, aquí, desde 1964, se han tejido historias de unión y de esfuerzo.

“De vivir aquí tengo 45. Mi esposo compró aquí en la preventa en el año 65 empezó a hacer los trámites. Yo lo vine a habitar hasta el 80 cuando nació mi hijo el más chico, me lo traje aquí de meses”, expresó Esther González.

Se ofrecían diferentes tipos de departamentos.

“El mío es de dos recamaras, un baño, una sala comedor, su cocina y un patio de servicio, hay otros que tienen tres recámaras como, por ejemplo, esos blancos, tienen dos baños abajo y en la parte de arriba tienen un cuarto de servicio que era para trabajadora doméstica”, mencionó Héctor Guerra, condómino desde 1967.

“Entonces pues decíamos dónde te tocó, no pues que allá, no que que mero arriba, no que abajo y cosas así y no era de que te tocara, sino que era el precio, entonces pues nosotros vivíamos en el de mero arriba pues es que era más barato porque pagar el enganche no era fácil”, recordó Esther González.

Poco a poco los condominios se habitaron, en su mayoría por familias pero también por parejas jóvenes y estudiantes.

“Miran son cientos, y me atrevo a decir cientos de personajes relevantes en la sociedad regiomontana quienes han habitado estos Condominios Constitución. Sí pudieran hablar nos contarían un sin fin de historias”, señaló el historiador Óscar Tamez.

Pero entre tantos perfiles también hubo guerrilleros, eran estudiantes con ideales radicales.

Hace 53 años sucedió el primer hecho violento de los Condominios Constitución, justamente en este lugar, la tan famosa balacera de la liga 23 de Septiembre. A metros, en el E12 vivía el guerrillero mayor.

“Mataron a un policía, mataron a uno de los delincuentes, que no eran delincuentes, era de la liga 23 de Septiembre que existía por aquellos años, de repente se acabó, se llenó de policías, se llenó de soldados”, dijo Héctor Guerra.



“Uno de los líderes guerrilleros era un señor muy amable, Hilario Morales y nos regalaba a los niños cohetes puedo asegurar que en mi infancia llegué a jugar una cascarita de fuutbol con algunos de esos guerrilleros, porque eran jóvenes que vivían aquí, jóvenes de 16, 18, 20 años, yo niño de 5, 6, con toda la palomilla”, añadió Óscar Tamez.

La balacera fue el primer hecho que marcó a los Condominios y por la fecha algunos de los primeros propietarios comenzaron a irse.

“Y se empezaron a ir, entonces en ese tiempo estaba muy de moda el Contry, Satélite, La Primavera, Del Paseo Residencial, todas esas colonias estaban apenas iniciando", comentó Esther González.

Mañana le presentaremos cómo un pleito legal fue la principal razón por la que hoy en día los Condominios Constitución presenta un notorio deterioro, todo por un pleito legal entre habitantes y trabajadores.





