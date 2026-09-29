Condenan uso de tablas con clavos para ahuyentar a osos

Autoridades estatales y vecinos rechazaron la entrega de tablas con clavos en la colonia Olinalá para frenar a la fauna silvestre.

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La entrega de tablas con clavos colocados verticalmente para evitar que osos negros ingresen a viviendas de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, desató una ola de indignación entre vecinos, autoridades y organizaciones ambientalistas.

Michael Zenkl, presidente de la Unión de Colonos de la colonia y CEO de la cadena Panem Bakery & Bistro, fue señalado por residentes como el responsable de regalar tablas con clavos verticalmente instalados para frenar el paso de la fauna silvestre.

El rechazo masivo estalló este sábado después de que se difundieran en redes sociales y grupos de WhatsApp fotografías de esta presunta distribución gratuita de “trampas antiosos”.

Las imágenes muestran las piezas artesanales diseñadas para ser instaladas en accesos y jardines de este sector residencial ubicado en la zona de montaña, una de las áreas con mayor presencia de fauna silvestre en la zona metropolitana de Monterrey.

Ordenan suspender las tablas con clavos en Olinalá

Ante la difusión del material, la División Ambiental, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, exhortó a la Junta de Vecinos y a los residentes a suspender la entrega y colocación de estos dispositivos.

“El organismo aclara de manera expresa que en ningún momento autorizó, recomendó ni promovió entre los vecinos el uso de tablas con clavos como método para ahuyentar osos”, precisó la dependencia estatal.

Además, informó que personal de Parques y Vida Silvestre realizará una visita técnica de verificación en la colonia para constatar las condiciones reportadas, documentar la presencia de estos dispositivos y orientar a los residentes sobre medidas preventivas.

La dependencia estatal también solicitó suspender la colocación de las tablas y retirar aquellas que ya hayan sido instaladas, debido al riesgo de lesiones para personas, animales de compañía y fauna silvestre.

Descartan medida tras diálogo con colonos

La Secretaría de Participación Ciudadana de San Pedro sostuvo este domingo un diálogo con integrantes de la Unión de Colonos de Olinalá AC, organismo que había promovido la colocación de estos dispositivos ante la presencia recurrente de osos en el sector, informó el municipio de San Pedro a El Horizonte.

La administración precisó que en Olinalá existen dos organismos vecinales con funciones distintas: la Unión de Colonos de Olinalá AC, que promovió la propuesta de las tablas con clavos y posteriormente desistió de ella, y la Junta de Vecinos de Olinalá, que ha trabajado de manera coordinada con el Municipio en acciones preventivas.

Tras la reunión con los colonos, de acuerdo con el Municipio, la medida quedó descartada por razones de protección a la fauna.

“Lo que es un hecho es que, por protección a la fauna, la medida propuesta ayer está totalmente descartada”, señaló el municipio a El Horizonte.

“Entre los acuerdos de ayer está programar para los próximos días pláticas preventivas con integrantes de la Unión de Colonos y de la Junta de Vecinos de Olinalá -este organismo es el que tiene la representación ante el Municipio- que impartirá Parques y Vida Silvestre del Estado”, agregaron.

¿Cómo evitar que los osos se acerquen a las viviendas?

El municipio recordó que entre las principales recomendaciones se encuentra mantener fuera del alcance de los animales la basura, comida, alimento para mascotas y cualquier otro elemento que pueda atraerlos.

También pidió a los habitantes no alimentar ni acercarse a los osos y reportar su presencia a las autoridades a través de la línea municipal *8181.

Organizaciones rechazan las trampas contra osos

Integrantes de Mujeres Proar Promotoras del Arbolado de Nuevo León condenaron la medida y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener para los animales.

“Una barrera con clavos puede provocar heridas, infecciones y sufrimiento a un animal que se desplaza por su hábitat natural”, indicó la organización.

“Además, una medida de este tipo puede generar un riesgo para otros animales, mascotas e incluso personas. La respuesta ante la presencia de un oso debe ser institucional, preventiva y basada en protocolos de manejo de vida silvestre; no en métodos que puedan lesionarlo”.

Patricia Pérez, promotora de áreas naturales y defensora del oso, también exigió la intervención de las autoridades para evitar este tipo de prácticas y sancionar a quienes las promuevan.

“Condenamos rotundamente la violencia y pedimos a las autoridades que intervengan no solamente para evitar que este tipo de prácticas violentas contra los animales se estén dando, sino que intervengan sancionando a los responsables de promover y atentar contra la integridad de los animales”, expresó.

Por su parte, la activista Cristina Marmolejo informó sobre la presentación de una denuncia urgente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y cuestionó que el hecho pudiera quedar únicamente en una disculpa.

“Denuncia interpuesta ante la PROFEPA con carácter de urgente, estos actos no deben quedar en un usted disculpe ‘no sabía’, ‘no me dijeron’, la normativa es clara el Oso está en la NOM-059 como especie protegida, Nuevo León es tierra de osos y si decidieron comprar y fincar ahí debieron asumir el educarse para vivir y convivir respetuosamente con la fauna habitante de esa zona”, señaló.

Marmolejo también mencionó el riesgo relacionado con el gusano barrenador y sostuvo que la colocación de las tablas podría incrementar ese riesgo para la fauna y la población. Asimismo, recordó que el estado publicó anteriormente la atención y rehabilitación de una osa con larva.

Advierten daños que podrían causar las tablas

La activista y abogada pro-animal Mely Ramos también se pronunció sobre el caso y llamó a evitar acciones que puedan lesionar a la fauna.

“Los osos no están invadiendo nuestro territorio. Nosotros hemos transformado el suyo. Ante la colocación de tablas con clavos para impedir que los osos se acerquen a viviendas, es importante decirlo con claridad: lastimar a la fauna silvestre nunca puede ser una medida de prevención. Entendemos la preocupación de las familias que viven en zonas con presencia frecuente de osos. Precisamente por eso, desde Parques y Vida Silvestre de Nuevo León trabajamos para orientar a los vecinos, verificar lo ocurrido y promover medidas que permitan proteger tanto a las personas como a nuestra fauna”, indicó Ramos.

“La prevención comienza con acciones sencillas pero fundamentales: manejar correctamente los residuos, no dejar alimento disponible, asegurar los contenedores de basura y reportar los avistamientos para recibir la orientación adecuada”, agregó.

La organización Prodefensa Animal A.C. (PRODAN) rechazó categóricamente la distribución de 40 tablas con clavos impulsada por la Unión de Colonos de Olinalá tras el ingreso reciente de un ejemplar a una residencia.

Por ello, emitió un llamado urgente a los habitantes de San Pedro Garza García para suspender la colocación de estos dispositivos y retirar de inmediato los ya existentes, argumentando que la crueldad no es el camino para afrontar la presencia de la fauna silvestre.

“Una tabla cubierta de clavos no es un método inocuo para ‘ahuyentarlo’. Si un oso pisa uno de estos dispositivos no se irá y puede sufrir perforaciones múltiples de sus almohadillas, heridas profundas, hemorragias, daño muscular, tendinoso, articular o nervioso, dolor intenso, cojera, infecciones, abscesos, necrosis, infección del hueso, incapacidad para desplazarse, buscar alimento o cuidar a sus crías y, en casos graves, una infección sistémica o la muerte. Además, estos dispositivos ponen en riesgo a otros animales y a las propias personas”, indicó la organización.

Oso negro entra en etapa de hiperfagia durante el otoño

Durante el otoño, los osos negros entran en la etapa de hiperfagia, un periodo en el que aumentan drásticamente su consumo de alimento para almacenar las reservas de grasa necesarias para sobrevivir al invierno, precisó Parques y Vida Silvestre estatal.

Oso negro está en peligro de extinción en Nuevo León

El oso negro americano (Ursus americanus), una de las especies emblemáticas de las zonas montañosas de Nuevo León, se encuentra catalogado en México como una especie en peligro de extinción, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La norma establece cuatro categorías de riesgo para las especies silvestres y ubica en la categoría de “en peligro de extinción” a aquellas cuyas áreas de distribución o poblaciones han disminuido de manera drástica, poniendo en riesgo su viabilidad biológica.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha documentado en Nuevo León ejemplares de oso negro (Ursus americanus eremicus) incluidos en esta categoría de riesgo.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el oso negro puede alcanzar hasta alrededor de dos metros de longitud y su peso puede variar según la región y la disponibilidad de alimento.

¿Qué establece la protección legal del oso negro?

Su protección implica restricciones legales para las actividades que puedan causar daños a ejemplares de vida silvestre. La Ley General de Vida Silvestre establece como infracciones realizar actos que causen destrucción o daño a la vida silvestre o a su hábitat, así como realizar determinadas actividades de aprovechamiento sin autorización.

Además, el Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión y multas para determinadas conductas ilícitas relacionadas con ejemplares de especies silvestres sujetas a protección, entre ellas las contempladas en la NOM-059.

¿Dónde habitan los osos negros en Nuevo León?

En Nuevo León, los osos negros tienen presencia en distintas zonas montañosas, entre ellas el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y otros sistemas serranos del estado. La cercanía entre las áreas urbanizadas y su hábitat ha propiciado encuentros frecuentes entre la población y estos animales.

Uno de los sectores donde recientemente se han reportado avistamientos es la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, donde la presencia de osos ha generado preocupación entre habitantes.

Ante un encuentro con un ejemplar, las autoridades han recomendado mantener la calma, no acercarse, no alimentarlo y evitar arrojarle piedras u otros objetos. También se recomienda mantener la basura, alimentos y comida para mascotas fuera de su alcance, debido a que estos elementos pueden atraer a los animales hacia las zonas habitacionales.

La protección de la especie busca evitar que los encuentros entre osos y personas deriven en situaciones de riesgo tanto para la población como para la propia fauna silvestre.