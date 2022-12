Condenan diputados abusos en tarifas de Uber y DiDi

Legisladores ven necesario regular los taxis de plataformas, por lo que para el mes de enero de 2023 comenzarán con mesas de trabajo para revisar la normativa

Por: Olivia Martínez

Diciembre 29, 2022, 10:41

La presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, condenó los abusos que cometen los taxis de plataformas digitales, como Uber y DiDi, al hacer cobros desproporcionados a los pasajeros, aprovechando la temporada decembrina.



La legisladora aclaró que el Congreso no puede actuar en este tema, porque es una prestación de servicio entre particulares, por lo que le exigió al gobierno estatal atender la crisis de movilidad, y le hizo un llamado a las plataformas digitales para que se abstengan de cometer abusos.



“El gobierno del Estado debería de estar trabajando ahorita para garantizarnos una movilidad eficiente y sobre todo segura, porque hoy lo que vemos en temas de movilidad es que en el rubro que me digas, Metro, camión, taxis, taxis de plataforma, estamos en crisis, entonces el llamado es a que suspendan sus vacaciones y se pongan a trabajar.



“Que haya sensatez y no se abuse, porque también ahorita, con la crisis de movilidad que tenemos, cada vez más las personas se ven obligadas a usar este tipo de taxis de plataformas. Y ante la falta de Metro y de camiones, tienen que migrar, pero los precios son demasiado altos”, puntualizó De la Garza.



Reconocen que urge regulación



Ante el aumento en las tarifas que se está dando en las plataformas digitales como Uber y DiDi, diputados ven que se necesita una regulación que pueda ayudar a que más plataformas lleguen al mercado.



En ese sentido, los legisladores ofrecen reformas de ley para regular los taxis de plataformas, por lo que para el mes de enero de 2023 comenzarán con mesas de trabajo para revisar la normativa correspondiente.



En entrevista, el diputado local del PAN, Luis Susarrey, que se está trabajando desde la ley para que se permita la entrada de más plataformas, pues señaló que existe una donde el usuario pone el precio que le parece correcto para el viaje que necesita realizar, sin embargo, no se le han brindado los permisos.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que esto debe darse desde una legislación en donde participen tanto quienes brindan el servicio, el poder Legislativo, Ejecutivo y los usuarios.



Agregó que esto podría iniciar en el mes de enero a través de una iniciativa en la que se busquen mesas de trabajo.

Con información de elhorizonte.mx