Condenan a tres hombres por homicidio en Abasolo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un Tribunal de Juicio Oral dictó sentencia condenatoria en contra de tres hombres señalados como responsables de un homicidio cometido en el municipio de Abasolo.

La resolución se emitió durante una audiencia celebrada en febrero de 2026, tras el desahogo de pruebas y alegatos finales por parte de la representación social y las defensas particulares.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los ahora sentenciados Juan Francisco “N”, de 26 años; Javier Alejandro “N”, de 32; y José Eduardo “N”, de 29 fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio calificado, al acreditarse que actuaron con la intención de privar de la vida a la víctima.

Durante el juicio, el agente del Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas periciales, testimoniales y documentales que, a consideración del juez, resultaron suficientes para demostrar la participación directa de los tres acusados en los hechos.

En la etapa de debate, la Fiscalía sostuvo la solidez de su acusación frente a los argumentos expuestos por la defensa, insistiendo en que la evidencia presentada era válida, coherente y oportuna.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2023, la víctima, identificada como Valentín, de 47 años, se encontraba en la vía pública en el cruce de las calles Cipriano Cantú y Luis Donaldo Colosio, en la colonia Alberto Villarreal.

En ese punto, los tres hombres arribaron a bordo de una camioneta, descendieron del vehículo portando armas de fuego cortas y lo amagaron.

La investigación estableció que uno de los implicados accionó el arma en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gravedad, principalmente en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio, la víctima fue trasladada a un hospital, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

Al concluir el análisis del caso, el juez emitió fallo condenatorio e impuso a cada uno de los acusados una pena de 25 años de prisión, la cual deberán cumplir en un penal estatal.

Además, se ordenó el pago por concepto de reparación del daño, que incluye indemnización por la muerte y gastos funerarios.