Condenan a pareja detenida con armas, droga y cartuchos

De acuerdo con la investigación, la pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil cuando circulaba en un vehículo por la colonia Plutarco Elías Calles.

Dos personas que fueron detenidas en posesión de armas de fuego, droga y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas recibieron una sentencia de seis años de prisión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia federal dio a conocer que Paola "N" e Iván "N" fueron declarados responsables de los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, así como posesión con fines de venta de clorhidrato de metanfetamina y cocaína. Además de la pena privativa de la libertad, ambos deberán pagar una multa de 17 mil 805 pesos con 48 centavos.

De acuerdo con la investigación, la pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil cuando circulaba en un vehículo por la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Monterrey.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron un arma larga, cuatro cargadores, 112 cartuchos útiles, 46 dosis de cocaína con un peso total de siete gramos con 900 miligramos, 21 envoltorios con 19 gramos con 600 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, además de dos equipos de comunicación y dinero en efectivo.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público Federal acreditó la responsabilidad de ambos en los delitos federales.