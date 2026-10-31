Condenan a más de 58 años a hombre por abuso contra menores

La autoridad judicial dictó sentencia contra Víctor Misael 'N' por los delitos cometidos entre 2023 y 2024 en Guadalupe y Juárez.

Un hombre identificado como Víctor Misael “N”, de 31 años, fue sentenciado a 58 años y tres días de prisión por los delitos equiparables a la violación y abuso sexual cometidos contra cuatro menores de edad en los municipios de Guadalupe y Juárez.

De acuerdo con la investigación, los delitos ocurrieron entre septiembre de 2023 y abril de 2024. El hombre presuntamente abordaba a niños mediante engaños para llevarlos a terrenos baldíos o lugares solitarios, donde los sometía y cometía agresiones sexuales.

Las víctimas tenían 7, 9, 10 y 13 años al momento de los hechos. Sus identidades permanecen protegidas.

Por estos delitos, el juez determinó imponerle una pena de 58 años y tres días de prisión, que deberá cumplir en un centro de reinserción social estatal.