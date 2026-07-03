Condenan a más de 25 años a hombre por homicidio en Escobedo

Roberto "N" recibió una sentencia de 25 años y 10 meses por asesinar a balazos a un hombre en enero de 2025; también deberá reparar el daño

Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, el acusado identificado como Roberto "N" de 32 años, luego de actos realizado el pasado 11 de enero del 2025.

El Agente del Ministerio Público demuestro material, documental pericial y testimonios de cargo la conducta dolosa ejercida por el acusado Roberto "N" para causarle la muerte violenta a la víctima.

Según las investigaciones el acusado llegó a bordo de un vehículo a una vivienda ubicada en la colonia villa a los Ayala en Escobedo, para platicar con la victima identificada como Adán de 46 años a quien momentos después le disparo con un arma de fuego corta en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte por impactos de proyectil penetrantes a diversas regiones anatómicas.

Ante esto su pena es de 25 años y 10 meses de prisión

Con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, con Pago por reparación de daño y pago de concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.