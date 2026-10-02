Condenan a más de 100 años a hombre por tres homicidios en Juárez

Tres hombres fueron sentenciados a 177 años y 2 meses de prisión por diversos crímenes cometidos en Juárez, Nuevo León; Carlos “N” recibió 100 años y 10 meses.

Tres hombres fueron sentenciados a un total de 177 años y 2 meses de prisión, luego de que un juez los encontrara responsables de distintos crímenes cometidos en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El castigo más severo fue para Carlos “N”, quien recibió una condena de 100 años y 10 meses de prisión, al ser señalado como responsable de participar en tres ataques ocurridos entre abril y mayo de 2024.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía durante un juicio que se prolongó por 11 jornadas, el primero de los hechos ocurrió el 21 de abril de 2024, en la colonia Lomas de Santa Mónica.

Carlos “N” y Brayan Jahir “N” llegaron armados hasta un domicilio y, según las investigaciones, entraron por la fuerza y dispararon contra dos hombres identificados como J.A.M. y J.A.L., quienes murieron en el lugar.

Cuatro días después, el 25 de abril, Carlos “N” habría llegado acompañado de otras personas hasta un motel ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos, en Juárez.

Dentro de una habitación, habría disparado contra J.C.R., un policía municipal de Juárez, quien resultó gravemente herido.

El elemento permaneció hospitalizado, pero murió dos días después, el 27 de abril.

El tercer ataque ocurrió el 8 de mayo, en la colonia Villas de San Francisco.

Según la Fiscalía, Carlos “N” llegó armado junto con Brayan “N” a un domicilio donde se encontraban una mujer y otra persona.

Carlos habría disparado contra ambos, mientras Brayan “N” grababa el ataque con un teléfono celular.

La mujer, identificada como M.T.S., murió a consecuencia de los disparos, mientras que la otra persona sobrevivió.

Por estos hechos, Carlos “N” recibió 100 años y 10 meses de prisión; Brayan Jahir “N”, 50 años y 10 meses, y Brayan “N”, 25 años y 10 meses.

Los tres también fueron condenados al pago de la reparación del daño por las muertes y los gastos funerarios.

La Fiscalía informó que los acusados fueron detenidos en mayo de 2024, en distintos puntos de Juárez y Guadalupe, durante operativos en los que fueron encontrados en posesión de narcóticos y objetos relacionados con actividades de narcomenudeo.