Condenan a instructor de taekwondo a 28 años por delitos sexuales

Un instructor de taekwondo recibió 28 años y tres días de prisión por violación, atentados al pudor y corrupción de menores en Nuevo León.

Un instructor de taekwondo fue sentenciado a 28 años y tres días de prisión, luego de ser declarado culpable de violación, atentados al pudor y corrupción de menores, por hechos cometidos contra una adolescente entre 2013 y 2015 en un municipio metropolitano de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la condena contra Jorge “N”, de 42 años, se obtuvo durante una audiencia de juicio oral celebrada en octubre de 2026, en la que el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar su responsabilidad penal.

De acuerdo con la investigación, el acusado se desempeñaba como instructor de esta disciplina de artes marciales, actividad que presuntamente aprovechó para entrar en contacto con la víctima, cuya identidad permanece protegida, e imponerle actos sexuales en contra de su voluntad.

Las conductas provocaron daños físicos y psicoemocionales a la adolescente, según lo expuesto por la Fiscalía durante el proceso judicial.

Durante la audiencia, la defensa presentó sus argumentos para intentar desacreditar la acusación; sin embargo, el Ministerio Público respondió a los alegatos y reiteró las pruebas que sustentaban la imputación.

Tras escuchar los razonamientos finales de ambas partes, el juez consideró infundados los argumentos de la defensa y determinó que las pruebas presentadas eran válidas y suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado como autor material directo de los hechos.

Con el fallo condenatorio, Jorge “N” deberá cumplir una pena de 28 años y tres días de prisión en un Centro de Reinserción Social estatal.

Además, la resolución contempla el pago de la reparación del daño por concepto del tratamiento psicológico que requiere la víctima.