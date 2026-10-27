Condenan a hombres a más de 35 años por homicidio en Pesquería

Dos hombres recibieron condenas de 35 y 31 años de prisión por asesinar a una mujer y lesionar gravemente a un hombre en Pesquería, en 2024.

Dos hombres fueron condenados a más de 35 años de prisión por el homicidio de una mujer y lesiones graves a un hombre.

Sentencia condenatoria fue lograda por la Fiscalía Especializada en Feminicidios en Audiencia de Juicio Oral contra los acusados Sergio "N" de 37 años y Diego "N" de 32, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Luego de que el pasado 2 de diciembre de 2024, en un domicilio ubicado en calles de la colonia Colinas del Aeropuerto en Pesquería, ambos sentenciados arribaran portando armas de fuego, produciendo con esa acción la muerte a la mujer y lesiones graves al hombre.

Ante esto, el juez emitió su fallo de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Para Sergio "N" 35 años y 1 mes de prisión, y para Diego "N" 31 años y 3 meses de prisión, así como el pago por reparación de daños, en términos de ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios