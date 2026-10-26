Condenan a hombre por secuestrar e intentar matar a su expareja

El sentenciado deberá pagar una multa y cubrir la atención médica de la víctima tras mantenerla cautiva y abandonarla lesionada.

Un hombre identificado como Gustavo “N”, de 31 años, fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestrar e intentar asesinar a su expareja en Guadalupe.

La Fiscalía estatal informó que los hechos ocurrieron del 7 al 9 de abril de 2025, cuando el acusado privó de la libertad a la mujer, la golpeó, la amenazó de muerte y la mantuvo atada en una vivienda.

Tras perder el conocimiento por las agresiones, la víctima fue trasladada a otro domicilio, donde quedó abandonada en estado semiconsciente.

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar una multa de 8 mil UMAs y cubrir los gastos de atención médica y psicológica de la víctima. También fue sancionado por delitos contra la salud.