Condenan a hombre por homicidio en Santa Catarina

José “N” recibió una condena de 25 años de cárcel tras un asesinato derivado de una discusión por narcomenudeo en julio de 2023

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinar a otro durante una discusión relacionada con presunto narcomenudeo, en hechos ocurridos en el municipio de Santa Catarina.

El crimen ocurrió el 26 de julio de 2023, en un domicilio ubicado sobre la calle Jacarandas, en la colonia Zimix, donde la víctima, identificada como Carlos Alberto, de 41 años, fue atacada por José “N”, quien llegó al lugar acompañado de Kelly “N” y Aldo “N”.

Durante la discusión, José “N” golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente y, cuando una persona intentó intervenir, Aldo “N” le disparó con un arma de fuego. Los tres escaparon en el vehículo en el que habían llegado.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales, materiales y testimoniales con las que acreditó la responsabilidad de José “N” como autor material del homicidio calificado.

El juez emitió una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, además del pago por la reparación del daño, que incluye la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Kelly “N” y Aldo “N”, quienes también permanecen en prisión por estos hechos, continúan su proceso penal.

Kelly “N” será llevada a juicio este año, mientras que el proceso de Aldo “N” permanece pendiente debido a un amparo.