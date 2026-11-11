Condenan a hombre por explotar sexualmente a menor en Nuevo León

La Fiscalía acreditó que el sujeto cometió diversos delitos contra una adolescente entre 2024 y 2025; también deberá pagar una multa y reparar el daño

Por cometer delitos sexuales y trata de personas contra una adolescente de 15 años, Ramiro “N”, de 44 años, fue sentenciado a 27 años y cuatro días de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acreditara su responsabilidad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025, periodo en el que el ahora sentenciado obligó a la menor a realizar actos sexuales que grabó sin su consentimiento.

El material era almacenado y reproducido desde un teléfono celular de su propiedad. Además, el hombre amenazó a la víctima con hacerle daño tanto a ella como a otras personas si denunciaba los hechos ante las autoridades.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres obtuvo la sentencia mediante un procedimiento abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad y renunció a enfrentar un juicio oral.

Por estos hechos, fue condenado por trata de personas en modalidad de pornografía infantil, abuso sexual, corrupción de menores y amenazas.

Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 2 mil 130 cuotas y cubrir la reparación del daño en los términos acordados durante la audiencia.