Condenan a hombre por almacenar material de pornografía infantil

Además de la pena de prisión, un juez ordenó el aseguramiento y destrucción de los dispositivos de almacenamiento relacionados con el caso.

Un hombre fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La resolución fue emitida luego de que Fernando "N", de 29 años, aceptara su responsabilidad por los hechos y renunciara a su derecho de enfrentar un juicio oral.

De acuerdo con la investigación, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 autoridades federales detectaron, mediante reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), el almacenamiento de videos y fotografías con contenido de explotación sexual infantil en una cuenta de Google Drive presuntamente vinculada al ahora sentenciado.

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, el hombre fue localizado y detenido en agosto de 2025 en el municipio de Salinas Victoria.

Además de la pena de prisión, un juez ordenó el aseguramiento y destrucción de los dispositivos de almacenamiento relacionados con el caso.

La Fiscalía precisó que la condena fue reducida al haberse resuelto el proceso mediante el procedimiento abreviado.