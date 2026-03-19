Condenan a hombre a 25 años de cárcel por homicidio en Monterrey

Un joven fue condenado a 25 años de prisión luego del resultado de audiencia de Juicio Oral Penal con Sentencia Condenatoria, en contra de Yahir Israel "N", por el delito de Homicidio Calificado.
Luego de que el pasado 18 de enero del 2022 un hombre identificado como Jesús Uriel se encontrara en la vía pública en un área habitacional, donde llegó el acusado en compañía de un sujeto, portando un arma de fuego corta, accionándola contra la víctima, causándole la muerte.
Así mismo, esta condena se suma a otro hecho similar donde privó de su vida a un comediante en fecha del 16 de enero del 2022, llegando a una condena mayor.
Con internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal, por 50 años y pago por reparación de daño, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.