Condenan a dos hombres por homicidio en Guadalupe

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2024 en la colonia Guadalupe Victoria, donde los acusados, junto con un tercer sujeto, agredieron a un hombre.

Dos hombres fueron sentenciados a 25 años de prisión por su presunta responsabilidad en un homicidio cometido en agosto de 2024 en el municipio de Guadalupe, informó la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

Los sentenciados son Willy “N” o Wilfredo “N”, de 25 años, y José “N”, de 30. Tras el juicio oral celebrado en mayo, un juez determinó su responsabilidad penal y dictó sentencia condenatoria contra ambos.

En el caso de Willy “N”, también fue condenado por allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2024 en la colonia Guadalupe Victoria, donde los acusados, junto con un tercer sujeto, agredieron a un hombre identificado como Wilson Alberto.

La víctima fue golpeada y atacada con un arma cortante, lo que le provocó la muerte en la vía pública.

El juez impuso una pena de 25 años y 6 meses de prisión para Willy “N” y de 25 años de prisión para José “N”.

Además, ambos deberán pagar la reparación del daño por indemnización y gastos funerarios.

La Fiscalía precisó que la pena de Willy “N” aumentó seis meses debido a otro delito de allanamiento de morada ocurrido en octubre de 2024, también en Guadalupe.