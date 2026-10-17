Condenan a dos hombres a 78 años de prisión por triple homicidio

La Fiscalía acreditó la responsabilidad de los procesados en el ataque armado a un domicilio y en delitos contra la salud.

Dos hombres identificados como Juan “N” y Neri “N” fueron condenados a 78 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio calificado y contra la salud, tras acreditarse su responsabilidad en el asesinato de tres personas, entre ellas una mujer, ocurrido en octubre de 2023 en el municipio de Juárez.

La sentencia establece que ambos deberán cumplir la pena privativa de la libertad en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de cubrir la reparación del daño conforme a la ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Los hechos se registraron el 4 de octubre de 2023 en un domicilio ubicado en la calle Abedul, en la colonia Privadas del Bosque, donde los ahora sentenciados atacaron con armas de fuego a tres personas adultas identificadas como Leonardo, Wendy y Jesús.

Según las investigaciones, Leonardo y Wendy se encontraban en el interior de un vehículo estacionado frente a la vivienda cuando fueron atacados a balazos por los agresores. Posteriormente, los responsables dispararon también contra Jesús, cuyo cuerpo quedó tendido en el porche del inmueble.

Los estudios periciales determinaron que las víctimas murieron a consecuencia de lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego que penetraron diversas regiones anatómicas.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres presentó pruebas documentales, materiales y periciales, así como testimonios que permitieron acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados en el ataque armado.

Durante el proceso, el Ministerio Público también expuso elementos de prueba relacionados con delitos contra la salud, derivados de actividades vinculadas al narcomenudeo, por los cuales ambos hombres fueron igualmente sancionados.

Con la resolución condenatoria, Juan “N” y Neri “N” deberán cumplir la pena impuesta y responder por la reparación del daño a las víctimas indirectas.