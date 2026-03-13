Condenan a dos hombres a 25 años de prisión por homicidio

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2023 en la colonia Bosques de Castilla, en Salinas Victoria, cuando los acusados golpearon letalmente a la víctima

Dos hombres fueron sentenciados a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La resolución se obtuvo durante un juicio encabezado por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, donde se acreditó la responsabilidad de Carlos Humberto “N” y Juan Daniel “N” en el asesinato de un hombre.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2023 en la colonia Bosques de Castilla, en Salinas Victoria, cuando los acusados golpearon con puños y patadas a la víctima, identificada como Julio César, hasta provocarle lesiones que le causaron la muerte.

Ambos agresores fueron detenidos en flagrancia por policías municipales.

Además de la pena de prisión, el juez ordenó el pago de la reparación del daño por indemnización y gastos funerarios.