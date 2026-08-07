Condenan a 48 años de prisión a hombre que asesinó a su pareja

Tras trasladar a su pareja de 29 años, Carlos 'N' le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego hasta ocasionarle la muerte.

Un hombre identificado como Carlos “N”, de 42 años, fue condenado a 48 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, crimen cometido el 24 de diciembre de 2023 en el municipio de General Escobedo.

La sentencia fue dictada durante un juicio oral, donde la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron demostrar la responsabilidad del acusado en el asesinato.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos Carlos “N” trasladó a la víctima, una mujer de 29 años identificada con las iniciales C.C., en la cajuela de un vehículo hasta una brecha ubicada sobre el Libramiento Noreste, frente a la colonia Monclovita.

En ese sitio, el hombre abrió la cajuela, permitió que la mujer descendiera y después le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego larga, causándole la muerte. Tras el ataque, huyó del lugar y dejó abandonado el cuerpo.

Horas después, personas que caminaban por esa zona rumbo a sus centros de trabajo encontraron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. Peritos del Servicio Médico Forense confirmaron que la causa del fallecimiento fueron múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía explicó que el caso fue investigado como feminicidio debido a diversos factores, entre ellos la relación de pareja entre víctima y agresor, que la mujer fue privada de su libertad antes del crimen y que su cuerpo fue abandonado en un lugar público.

Luego de valorar todas las pruebas, el juez declaró culpable a Carlos “N” y le impuso una pena de 48 años de prisión, además del pago de 4 mil 80 cuotas de multa y la reparación integral del daño, que incluye la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.

La Fiscalía informó que la condena aumentó de 45 a 48 años porque el ahora sentenciado también fue sancionado dentro del mismo proceso por un delito contra la salud, lo que incrementó la pena total impuesta por el juez.