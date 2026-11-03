Condenan a 46 años de prisión a hombre por feminicidio en Anáhuac

La Fiscalía informó que se presentaron pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad del acusado, quien mantenía una relación afectiva con la víctima

A 46 años de prisión fue sentenciado Jesús “N”, de 37 años de edad, tras ser declarado responsable del feminicidio de una mujer ocurrido en enero de este año, al interior de un hotel ubicado sobre la carretera Monterrey-Colombia, en el municipio de Anáhuac.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres informó que durante el juicio oral se presentaron pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad del acusado, quien mantenía una relación afectiva y de confianza con la víctima, identificada con las iniciales L. C.

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de enero de 2026, el ahora sentenciado acudió al establecimiento para encontrarse con la mujer, a quien atacó con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Posteriormente, abandonó el cuerpo en el lugar.

El dictamen forense estableció que la causa del fallecimiento fueron lesiones intratorácicas producidas por un objeto punzocortante.

Además de la pena de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal, el juez ordenó el pago de la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Jesús “N” fue detenido en febrero de 2026 en Torreón, Coahuila, mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, en colaboración con autoridades de aquella entidad.