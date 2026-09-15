Condenan a 45 años a feminicida de niña de 11 años en Cerralvo

La Fiscalía estableció que Marco Antonio “N” habría privado de la libertad a una menor de 11 años en Cerralvo y posteriormente la agredió sexualmente.

Marco Antonio “N”, de 26 años, fue sentenciado a 45 años de prisión por el feminicidio de una niña de 11 años, ocurrido en julio de 2024 en el municipio de Cerralvo, Nuevo León.

La sentencia condenatoria fue emitida durante una audiencia de juicio oral penal, luego de que la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentara pruebas documentales, materiales, periciales y testimoniales para acreditar la responsabilidad del acusado.

De acuerdo con la investigación, el 18 de julio de 2024, el acusado circulaba a bordo de un vehículo por calles del centro de Cerralvo, donde habría localizado a la víctima, identificada con las iniciales D.T., de 11 años.

La Fiscalía estableció que Marco Antonio “N” subió a la menor al vehículo contra su voluntad y la mantuvo incomunicada mientras se trasladaba a otro punto del municipio, donde posteriormente fue víctima de violencia de género y agresión sexual.

Las investigaciones también determinaron que el acusado agredió físicamente a la niña y le provocó lesiones con un cuchillo que finalmente ocasionaron su muerte por choque hipovolémico, de acuerdo con el dictamen de la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense.

Posteriormente, el cuerpo de la menor fue trasladado dentro del vehículo por la carretera al Nogalar hasta el Ejido Carrizalejo, en el municipio de Agualeguas, donde fue abandonado en la vía pública.

Durante el juicio, la defensa presentó argumentos a favor del acusado, sin embargo, el juez consideró que la Fiscalía acreditó su responsabilidad penal como autor material directo de los hechos.

Además de los 45 años de prisión, Marco Antonio “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y cubrir el pago por reparación del daño, incluida la indemnización por muerte y gastos funerarios.