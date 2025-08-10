Condenan a 362 años de prisión a un hombre por violencia familiar

Mario 'N' de 36 años obtuvo una sentencia condenatoria por su responsabilidad en los delitos de violación equiparada y familiar, cometidos entre 2015 y 2022

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Mario Alberto “N”, de 36 años de edad, por su responsabilidad penal en los delitos de violación equiparada, violencia familiar equiparada y lesiones, cometidos de manera reiterada entre 2015 y 2022.

Tras un juicio oral penal celebrado en agosto de este año, un juez de control dictó una pena de 362 años y 3 días de prisión, la cual deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Durante la audiencia, una Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Región Norte Especializada en Delitos Sexuales, presentó un amplio conjunto de pruebas documentales, periciales, testimoniales y científicas que permitieron identificar a Mario Alberto “N” como autor material directo de los delitos.

La defensa intentó controvertir las evidencias, pero los argumentos fueron desacreditados en el debate. El juez consideró infundados los alegatos defensivos y reconoció como válido, creíble y oportuno el caudal probatorio de la Fiscalía, concluyendo que el acusado actuó con intención dolosa para dañar a las víctimas.

La investigación demostró que, durante un periodo de siete años, el ahora sentenciado impuso actos sexuales a dos menores de edad que tenían apenas seis años cuando comenzaron las agresiones, lo que les provocó daños físicos, psicológicos y afectaciones a su desarrollo integral.

Asimismo, en ese mismo lapso, el acusado agredió físicamente a una mujer adulta, golpeándola y asfixiándola parcialmente mientras la amenazaba.