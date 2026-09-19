Condenan a 33 años de prisión a hombre por intento de feminicidio

Erick Gabriel “N” fue condenado a 33 años de prisión por intentar matar a una mujer con quien tenía una relación de confianza y convivencia.

Un hombre fue condenado 33 años y 3 días de prisión con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, tras ser señalado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El acusado se trata de Erick Gabriel "N", quien en distintas fechas en el año 2024, el acusado ejercío extrema violencia de género en forma reiterada en contra de la víctima con la cual había una relación de confianza vigente, condición de la que se valía el acusado para habitar juntos en la vivienda, donde la golpeaba con puños y patadas ocasionandole lesiones infamantes, obstruyendole la respiración, amenazándola de muerte tomando un cuchillo que le aproximaba al cuello.

Ante esto un Agente del Ministerio Público demostró la conducta dolosa ejercida por el acusado mediante actos ideales encaminados a causar daño a la víctima y privarla de la vida por cuestiones de género, lo cual no ocurrió así por causa ajena a su voluntad.

El Juez valoró lo expuesto emitiendo su fallo, de 33 años y un pago de $301,631.24 pesos mexicanos como multa por delitos cometidos y Pago por reparación de daño, Por concepto de tratamiento psicológico, quedando a salvo los derechos de la víctima para justificar monto en ejecución de sentencia.