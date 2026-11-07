Condenan a 32 años a homicida de hombre en Pesquería

Un hombre fue sentenciado a más de 32 años de prisión por asesinar a balazos a un sujeto y herir gravemente a una mujer durante un ataque armado de 2024

A más de 32 años de prisión fue sentenciado un hombre que asesinó a balazos a un sujeto y dejó gravemente lesionada a una mujer, durante un ataque armado ocurrido en marzo de 2024, en el municipio de Pesquería.

El ahora sentenciado, identificado como Ángel “N”, fue encontrado culpable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que el Ministerio Público acreditara su responsabilidad durante un juicio oral penal.

Los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2024, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Nuevo León y Tabasco, en la colonia Colinas del Aeropuerto.

De acuerdo con las investigaciones, Ángel “N” llegó al sitio acompañado de otro hombre, a bordo de una motocicleta.

Posteriormente descendió de la unidad, se dirigió hacia la vivienda y pateó la puerta para ingresar por la fuerza.

Una vez en el interior, abrió fuego contra las dos personas que se encontraban en el lugar, con la intención de privarlas de la vida.

Los proyectiles alcanzaron a Christian, quien murió en el sitio, mientras que una mujer que lo acompañaba sufrió heridas de gravedad, aunque logró sobrevivir tras recibir atención médica oportuna.

Durante el juicio, la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves presentó pruebas documentales, materiales y periciales para demostrar la participación directa del acusado en la agresión.

Tras analizar los elementos expuestos por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa, el juez dictó una sentencia condenatoria de 32 años y un mes de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social estatal, además del pago por reparación del daño.

La Fiscalía informó que el mes adicional de prisión corresponde a una condena por delitos contra la salud, derivada de una investigación iniciada después de que Ángel “N” fuera detenido en junio de 2024.

En aquella ocasión, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones lo encontraron en posesión de narcóticos durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Las Haciendas, también en Pesquería.