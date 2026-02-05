Condenan a 31 años a dos hombres por homicidio en Monterrey

Christopher, un hombre adulto, fue asesinado a balazos y dos personas más resultaron lesionadas durante un ataque armado registrado en noviembre de 2020

Christopher, un hombre adulto, fue asesinado a balazos y dos personas más resultaron lesionadas durante un ataque armado registrado en noviembre de 2020, hecho por el cual un juez dictó sentencia condenatoria contra Brayan de Jesús “N”, o Jesús Brayan “N”, y Ricardo “N”, tras celebrarse el juicio correspondiente.

Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2020 al exterior de una vivienda ubicada en calles de la colonia Valle de las Cumbres, en el municipio de Monterrey, donde la víctima mortal se encontraba en compañía de un amigo cuando arribaron los ahora sentenciados.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los acusados llegaron caminando al domicilio y, tras amenazar a las personas que se encontraban en el lugar, accionaron un arma de fuego en su contra.

Christopher perdió la vida a consecuencia de los impactos de proyectil, mientras que su acompañante resultó lesionado y logró ingresar a la vivienda para resguardarse.

El ataque continuó al interior del domicilio, donde una mujer adulta, también fue lesionada por disparos de arma de fuego.

Posteriormente, los agresores se retiraron del sitio sin lograr consumar su intención homicida en contra de las dos víctimas sobrevivientes, quienes recibieron atención médica oportuna.

Durante el juicio, el Agente del Ministerio Público presentó pruebas de cargo y testimonios que permitieron acreditar la conducta dolosa y la plena responsabilidad penal de ambos acusados.

Como resultado, Brayan de Jesús “N” y Ricardo “N” fueron sentenciados a 31 años y dos meses de prisión, además del pago por la reparación del daño, que incluye indemnización por muerte, gastos funerarios y atención médica para las víctimas lesionadas.