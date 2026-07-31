Condenan a 30 años de prisión a hombre por homicidio en Pesquería

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado ingresó por la fuerza al inmueble y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra Jair de Jesús "N", tras acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y equiparable al robo.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron demostrar que el acusado fue el autor material del homicidio de Daniel Vega, ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en un domicilio del fraccionamiento Floresta Residencial, en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado ingresó por la fuerza al inmueble y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Posteriormente, huyó del lugar.

Además, el juez también lo encontró responsable del delito de equiparable al robo, luego de que el 8 de marzo de 2025 fuera detenido por elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca en posesión de una motocicleta con reporte de robo vigente.

Como resultado, el juez impuso una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y cinco años más por equiparable al robo, además del pago de la reparación del daño, que incluye la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.