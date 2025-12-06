Condenan a 30 años de prisión a hombre por feminicidio en García

Asimismo, se ordenó el pago por concepto de reparación del daño, particularmente para la atención psicológica de la víctima

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Regional Sur, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Rolando “N”, de 42 años, por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, hechos ocurridos en mayo de 2023 en el municipio de García.

Durante la audiencia de Juicio Oral, un Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Sur Especializada en Violencia Familiar y de Género presentó pruebas, testimonios y peritajes que acreditaron la actuación dolosa del acusado en contra de su concubina, identificada con las iniciales A.A.J., cuya identidad permanece reservada.

De acuerdo con las investigaciones, el 27 de mayo de 2023, en una vivienda ubicada en la colonia Valle de San Blas, Rolando “N” se aproximó a la víctima y la atacó con un arma blanca tipo cuchillo, ocasionándole lesiones graves con la intención de privarla de la vida por razones de género. El ataque no se consumó gracias a la intervención de personas que acudieron en auxilio de la mujer y solicitaron su traslado a un hospital, donde recibió atención médica oportuna.

Durante las investigaciones, la Fiscalía sostuvo su postura acusatoria y desvirtuó los argumentos de la defensa.

Tras valorar las pruebas, el juez determinó la plena responsabilidad penal del señalado como autor material directo de los delitos.

Como resultado, el juez emitió sentencia condenatoria e impuso a Rolando “N” una pena de 30 años y 3 días de prisión, misma que deberá cumplir en un Centro de Readaptación Social estatal. Asimismo, se ordenó el pago por concepto de reparación del daño, particularmente para la atención psicológica de la víctima.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la atención y combate a la violencia de género, así como con la búsqueda de justicia para las víctimas.