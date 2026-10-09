Condenan a 25 años de prisión a hombre por homicidio en 2020

La Fiscalía de Nuevo León informó que Luis Eduardo “N”, de 31 años, fue declarado culpable de homicidio calificado, tras un juicio oral penal

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión por el homicidio de una persona cometido en abril de 2020, en el municipio de Salinas Victoria.

La Fiscalía de Nuevo León informó que Luis Eduardo “N”, de 31 años, fue declarado culpable de homicidio calificado, tras un juicio oral penal.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2020, en la colonia Emiliano Zapata, donde el acusado presuntamente disparó contra Roberto, de 47 años, quien murió en el lugar.

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá pagar la reparación del daño por concepto de indemnización y gastos funerarios.

Esta es la segunda sentencia condenatoria contra Luis Eduardo “N”, quien en marzo de 2026 recibió 37 años y seis meses de prisión por el homicidio de una adolescente de 17 años y las lesiones graves a dos hombres, en General Escobedo.