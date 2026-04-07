Condenan a 25 años de prisión a dos jóvenes por homicidio

Justin 'N' y Debanhi 'N' participaron en la agresión a balazos contra un joven en la colonia Reforma, en el municipio de Monterrey

Un juez dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Justin “N” y Debanhi “N”, ambos de 24 años de edad, por el homicidio cometido con arma de fuego y mediante una emboscada, en agravio de Juan Alfonso, crimen registrado en la colonia Reforma, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Álamo y Vía a Tampico, donde la víctima fue privada de la vida tras ser citada al lugar.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el ataque fue planeado y ejecutado con ventaja material por parte de los agresores.

Durante la audiencia de Juicio Oral Penal, celebrada en abril de 2026, el Agente del Ministerio Público Investigador expuso alegatos de apertura y presentó pruebas de cargo, así como testimonios que acreditaron la conducta dolosa de los acusados para privar de la vida a la víctima de forma violenta.

En la etapa de debate, la representación social respondió los argumentos de la defensa.

Según la reconstrucción de los hechos, la acusada Debanhi “N” citó a Juan Alfonso para que acudiera al sitio.

La víctima arribó acompañada de un amigo a bordo de una camioneta SUV Cadillac CRX.

Al contactar vía telefónica a la acusada, ésta se aproximó al vehículo junto con varios hombres armados, entre ellos Justin “N”, quienes portaban armas de fuego.

Tras confirmar visualmente la identidad de la víctima, los agresores abrieron fuego, impactando a Juan Alfonso, quien falleció en el lugar.

El acompañante de la víctima logró acelerar la unidad para intentar huir del ataque, sin embargo, metros más adelante se impactó contra un vehículo estacionado.

El juez consideró infundados los argumentos de la defensa y otorgó la razón a la Fiscalía, al estimar que se acreditó con evidencia abundante la plena responsabilidad penal de ambos acusados como autores materiales directos del homicidio calificado.

Además de la pena privativa de libertad, se ordenó el pago por reparación del daño, que incluye la indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a la ley.

Los sentenciados cumplirán su condena en Centros de Reinserción Social estatales.