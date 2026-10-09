Condenan a 25 años de cárcel a joven por asesinato en San Bernabé

La condena fue emitida luego de que el Ministerio Público presentara pruebas y testimonios que señalaron al ahora sentenciado como responsable del crimen

Un juez dictó una sentencia de 25 años de prisión en contra de Iván N., de 26 años de edad, al encontrarlo responsable del asesinato de un adolescente de 17 años, ocurrido en octubre de 2023.

La condena fue emitida luego de que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios, presentara pruebas y testimonios que señalaron al ahora sentenciado como responsable de la muerte del menor.

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2023, en calles de la colonia San Bernabé, donde, de acuerdo con las investigaciones, Iván N. viajaba a bordo de un automóvil acompañado por otros hombres.

En ese lugar, el grupo habría visualizado a varias personas, con quienes comenzaron una discusión y posteriormente las amenazaron. Enseguida, Iván N. habría sacado un arma de fuego y disparado contra el grupo, provocando lesiones a un adolescente de 17 años, identificado como Denzel.

Debido a las heridas ocasionadas por los impactos de proyectil de arma de fuego, el adolescente perdió la vida en el lugar.

Tras las investigaciones y el proceso judicial correspondiente, el Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad de Iván N. en el homicidio.

Finalmente, el juez determinó imponerle una pena de 25 años de prisión, la cual deberá cumplir en un centro penitenciario del estado, además el pago por indemnización.