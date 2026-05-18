Condenan a 25 años a cuatro homicidas en Monterrey

Cuatro hombres que golpearon hasta matar a una persona en la colonia San Bernabé, en Monterrey, recibieron sentencia de 25 años de prisión

Cuatro hombres que asesinaron a golpes a una persona en Monterrey fueron sentenciados a 25 años de cárcel.

Los homicidas pretendían privar de la libertad a la víctima en la colonia San Bernabé.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que la banda de asesinos abordó en la vía pública a su objetivo para luego golpearlo los cuatro al mismo tiempo.

Producto del ataque el afectado sufrió heridas en prácticamente todo el cuerpo, una de ellas siendo una contusión profunda en el cráneo que terminó por causarle la muerte.

El homicidio ocurrió el 28 de agosto del 2022 sobre la calle Apio, al norponiente de la metrópoli.

Los asesinos fueron identificados como Rubén de 29 años; Kevin de 24; Juan de 29; y Sergio de 28.

Todos se encontraban ya en prisión preventiva como parte de las indagatorias, y al dictárseles sentencia quedaron en calidad de internados en un centro de reinserción social estatal.

A la par de la pena privativa de la libertad, el juez determinó que deberán hacer un pago por concepto de reparación de daños por indemnización y gastos funerarios a los familiares de la víctima.