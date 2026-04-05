Condenan a 15 años de prisión a homicida en García

El sentenciado, identificado como Francisco “N”, atacó a la víctima sin motivo aparente con un cuchillo provocándole una herida que resultó letal.

Un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión tras ser encontrado culpable del asesinato de Víctor, un hombre de 31 años, ocurrido el 10 de septiembre de 2024 frente a un domicilio en la colonia Renacimiento, en el municipio de García.

El sentenciado, identificado como Francisco “N”, atacó a la víctima sin motivo aparente con un arma blanca, un cuchillo, provocándole una herida que resultó letal. Tras cometer el crimen, el agresor se retiró caminando por las calles del sector. Autoridades que acudieron al lugar ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde el perito médico forense dictaminó que la causa de muerte fue una lesión penetrante en el tórax.

Después de casi dos años de investigación y proceso judicial, el juez a cargo valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostraron la responsabilidad penal de Francisco “N” como autor directo del homicidio.

El condenado permanecerá los próximos 15 años en un Centro de Reinserción Social Estatal.