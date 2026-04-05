Condenado a 80 años por secuestro y asesinato en El Carmen

La Fiscalía presentó pruebas contundentes que no dejaron lugar a dudas sobre la participación directa de Roberto “N” en los hechos.

Por formar parte de un grupo que secuestró a un hombre y posteriormente lo asesinó, Roberto “N”, de tan solo 23 años, pasará el resto de su vida en prisión pues la Fiscalía General de Justicia del estado demostró la responsabilidad directa del joven en los hechos violentos ocurridos en el municipio de El Carmen en julio de 2023.

De acuerdo con la investigación, el acusado, junto con otros hombres, ingresó de manera violenta a una vivienda en la colonia Villas del Arco, donde sometieron a la víctima y, con uso de fuerza, lo trasladaron en un vehículo contra su voluntad hasta la colonia Portal del Norte, en el municipio de Zuazua. Allí, la víctima fue llevada a una casa y sufrió múltiples golpes y lesiones que finalmente provocaron su muerte.

El cuerpo fue abandonado en las calles de la misma colonia, envuelto en cobijas, hasta ser hallado el 26 del mismo mes y año.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes que no dejaron lugar a dudas sobre la participación directa de Roberto “N” en los hechos. El juez valoró y dictó sentencia de 80 años de prisión en un Centro de Reinserción Social del estado, así como el pago de un millón y medio de pesos como multa y el pago de indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a la ley.