Condena Gobierno de Escobedo agresión contra policía y su hijo

El Gobierno de Escobedo condenó enérgicamente la agresión cometida en contra de una mujer policía y su hijo menor de edad, a manos de su pareja, quien también forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo informó que desde el primer momento brindó acompañamiento y respaldo institucional a la oficial agredida y a su hijo, asegurando atención médica, psicológica y protección.

El presunto agresor, también miembro activo de la corporación, no fue localizado al momento de los hechos, por lo que ya se iniciaron las labores de investigación correspondientes para dar con su paradero y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

La corporación señaló que actuará con “firmeza y sin tolerancia” ante este tipo de situaciones, reafirmando su postura de cero impunidad.

La Secretaría informó que a través de la unidad de Asuntos Internos procederá con la separación inmediata del cargo del oficial involucrado.

“El Gobierno de Escobedo no permitirá bajo ninguna circunstancia que un integrante de la corporación incurra en conductas que vulneren la integridad y la dignidad de las mujeres y los niños”, subrayó la autoridad municipal.

El Gobierno de Escobedo reiteró su compromiso con la protección de mujeres y niños, no solo en el ámbito comunitario, sino también dentro de sus propias instituciones, reforzando la prevención, atención y sanción de cualquier expresión de violencia de género.