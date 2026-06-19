Condena de 15 años a hombre que mató a vecino en San Nicolás

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2019 en Fraccionamiento Del Lago, en San Nicolás donde se encontraba Juan Manuel, identificado como la víctima.

A siete años de haber asesinado a un hombre, Geisel Iván “N” fue sentenciado de manera definitiva a 15 años de prisión, tras acreditarse su responsabilidad. Los hechos ocurrieron en agosto de 2019 en el municipio de San Nicolás.

La Fiscalía Especializada en Homicidios informó que un agente del Ministerio Público logró demostrar, mediante un amplio caudal probatorio integrado por evidencias documentales, periciales y testimoniales, la conducta dolosa ejercida por el ahora sentenciado, quien agredió físicamente a la víctima hasta causarle lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2019 en calles del Fraccionamiento Del Lago, en San Nicolás donde se encontraba Juan Manuel, identificado como la víctima. De acuerdo con las investigaciones, Geisel Iván “N” lo atacó a golpes y lo dejó lesionado en la vía pública.

El dictamen pericial del Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, consecuencia directa de la agresión.

Esta resolución deriva de una audiencia de 2021, cuando el acusado ya había sido llevado a proceso por la Fiscalía y recibió una sentencia condenatoria de 15 años de prisión.

Sin embargo, la defensa del sentenciado promovió diversos recursos legales en distintas instancias para impugnar la resolución. Pese a ello, las autoridades judiciales confirmaron finalmente la condena impuesta desde un inicio, quedando firme la sentencia de 15 años de cárcel por el delito de homicidio.