Condecora Adrián de la Garza a policías de Monterrey

El municipio de Monterrey reconoció la labor de 20 policías al condecorarlos por méritos heroicos, sociales, deportivos, entre otros

Con el fin de reconocer el valor, la disciplina y la integridad de los héroes y heroínas de la Policía de Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza, acompañado del comisario general, Guadalupe Sánchez Quiroz, entregaron 20 premiaciones a condecorados por distintos méritos, entre ellos:

- Tres al mérito social

- Una al mérito deportivo

- Una al mérito especial

- Once al mérito heroico

- Dos al mérito policial

- Una al mérito docente

- Una al mérito tecnológico

Acompañados de sus familias, los condecorados recibieron sus preseas que reconocen su trabajo en la Policía.

La oficial primero Gabriela Limón dedicó unas palabras en agradecimiento al presidente municipal, quien luego de sufrir una lesión en labor, se mantuvo acompañando todo su proceso.

Finalmente, el alcalde Adrián de la Garza resaltó la dedicación con la que los elementos protegen a la ciudadanía, destacando el apoyo que reciben de sus familias para cuidar a otras.