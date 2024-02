Concuerda Samuel con la mayoría de iniciativas de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentara un paquete de iniciativas, el gobernador Samuel García afirmó que ya las leyó y de las veinte que son, está de acuerdo con quince; tres parcialmente y dos en contra.

Calificó varias de ellas como temas "nobles y bonitos".

Y criticó que el PRI y el PAN, se manifestaran en contra de las mismas, refiédonse a Alejandro Moreno y Xóchitl Gálvez.

"Hay temas muy nobles, muy bonitos y los que uno ve es que sale Alito y dice: 'No se va a votar ni una', y luego sale la Xóchitl: 'Ni un voto a las iniciativas del presidente'. Les juro que ni las han leído".

"Esas es la política tradicional de este país, desgraciadamente; políticos que no leen y mucho menos estudian", dijo.

Asimismo, dijo que muchas de estas iniciativas ya se aplican en Nuevo León y que "se le adelantaron al presidente", aunque dijo que no es una copia porque en materia jurídica, no hay plagio.

"Con mucho respeto al presidente, en muchas no voy a decir la palabra copiando, porque no es el caso, las leyes no se copian... muchas de ellas son iniciativas que salieron de Nuevo León", recordó.

Entre ellas destacan la cobertura universal de salud, protección animal, protección al medio ambiente y educación dual.

