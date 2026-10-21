Concluyen viaducto del monorriel; alistan aperturas de carriles

Por: David Cázares 20 Octubre 2026, 12:26 Compartir

El gobernador Samuel García informó que concluyeron los 35 kilómetros de viaducto del monorriel, con la colocación de la última trabe de la Línea 6

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La construcción de los 35 kilómetros del viaducto por donde transitará el nuevo monorriel fue concluida el fin de semana, informó el gobernador Samuel García al prometer que ya iniciarán el proceso paulatino de desfogar las avenidas trastocadas por la obra. Los trabajos de las Líneas 4 y 6, así como la conexión con el aeropuerto, ahora se concentran en las estaciones y el apartado electromecánico. "La última trabe del viaducto, la número 1,300 en la Línea 6, se puso el fin de semana", anunció. "A partir de hoy que terminamos, y quiero agradecer a la gente de Nuevo León su paciencia, vamos a empezar a abrir carriles: Miguel Alemán, Constitución", señaló. "Al ir terminando estaciones, vamos a empezar a liberar y van a notar un mucho mejor tráfico", mencionó. En ese sentido, durante rueda de prensa, adelantó que colocarán muestras artísticas como decoración en las instalaciones del Metro. "Son 21 estaciones, pero hay tres o cuatro a las que les vamos a meter cariño especial: Aeropuerto, Gine, Y Griega, y Rise. Van a ser estaciones de ultra primer mundo, con pantallas, vitrales, murales, arte, una verdadera fregonada", dijo. Acompañado de Abraham Vargas, director de Metrorrey, y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, el mandatario agradeció a los tres niveles de gobierno por la culminación del viaducto. "Hacer un metro hoy en día es muy complejo porque tienes que hacerlo en una ciudad ya hecha y formada, fueron 35 kilómetros de metro arriba de la ciudad que ya existía", añadió. "Hay que agradecer a todas las autoridades, agradecer al alcalde de Monterrey, de Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, a la CFE, Cenegas y Conagua porque fue un verdadero calvario", destacó.