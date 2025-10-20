Concluyen Semana Rosa con activación en San Pedro de Pinta

Más de un centenar de mujeres se unieron para formar un lazo rosa gigante, con el fin de visibilizar la lucha de todas aquellas que enfrentan este cáncer

La Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida del municipio de San Pedro Garza García cerró la Semana Rosa de prevención contra el cáncer de mama con una activación especial realizada en el tradicional programa San Pedro de Pinta.

Más de 100 mujeres, entre ellas sobrevivientes de cáncer de mama, se unieron para formar un gran lazo humano rosa como símbolo de solidaridad, conciencia y apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Además de la formación del lazo, se hizo una activación física encabezada por la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla; la encargada de despacho de Desarrollo Social, Jazmín Moreno; y la directora del DIF municipal, Claudete Treviño.

“Hoy terminamos esta Semana Rosa, de manera simbólica con un lazo de color rosa formado por tantas historias que se unieron el día de hoy, aquí en San Pedro de Pinta”, dijo Mercedes Zorrilla.

También se llevó a cabo un maratón fotográfico en el que las participantes pudieron tomarse una foto y recibir una playera rosa conmemorativa, con el apoyo de la asociación Cruz Rosa, organización que trabaja en conjunto con el municipio en campañas de prevención y sensibilización.