Concluyen reparación de socavón en la calle Washington

El hundimiento se originó a raíz de las intensas lluvias de septiembre, las cuales provocaron daños en la infraestructura pluvial

A casi dos meses de haberse formado un socavón sobre la calle Washington, a escasos metros de su cruce con la avenida Félix U. Gómez, finalmente la noche de ayer y parte de la madrugada de hoy se dieron por concluidos los trabajos de reparación.

El hundimiento se originó a raíz de las intensas lluvias registradas durante la primera semana de septiembre, las cuales provocaron daños en la infraestructura pluvial y en un ducto de Agua y Drenaje de Monterrey.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas del municipio, Nazario Pineda Osorio, la demora de las labores se debió a que no podían completarse hasta que el propietario del edificio contiguo construyera el canalizador pluvial correspondiente y la paraestatal realizara la reparación del ducto afectado.

Los trabajos se extendieron desde las 7:30 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada, con lo que el municipio de Monterrey dio por terminada la intervención en la zona, restableciendo la circulación vehicular en una de las vialidades más transitadas del centro de la ciudad.