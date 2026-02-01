Concluyen primera generación de Derecho en CERESO Femenil

Las egresadas cursaron la licenciatura en modalidad en línea, dentro de un aula habilitada al interior del centro penitenciario

Cuatro personas privadas de la libertad concluyeron la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al graduarse la primera generación de la Facultad de Derecho dentro del Centro de Reinserción Social Femenil.

Primera generación de Derecho dentro del CERESO Femenil

La emotiva ceremonia se llevó en el salón tres del CERESO Femenil, donde las graduadas, pertenecientes a la generación 2021-2025, recibieron sus reconocimientos ataviadas con toga y birrete, de manos de autoridades penitenciarias y educativas.

Las egresadas cursaron la licenciatura en modalidad en línea, dentro de un aula habilitada al interior del centro penitenciario, con el acompañamiento del personal del CERESO y en coordinación con autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Madrina de honor en la ceremonia

Guillermina Alvarado Moreno fungió como madrina de honor de esta primera generación, destacando el esfuerzo y compromiso de las graduadas durante su proceso de formación académica.

Asistencia de familiares y representantes

A la ceremonia asistieron representantes de dependencias estatales, asociaciones civiles, invitados especiales y familiares de las egresadas.

Al finalizar el evento, las graduadas convivieron con sus familias en un espacio destinado para la celebración, donde compartieron una comida, partieron un pastel y se tomaron fotografías como recuerdo de este logro académico.