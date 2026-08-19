Concluyen elementos de PCNL certificación internacional en EUA

Los elementos regresarán a Nuevo León para compartir y aplicar sus nuevos conocimientos y experiencias, fortaleciendo la respuesta ante emergencias.

Elementos de Protección Civil Nuevo León concluyeron satisfactoriamente la certificación internacional International Fire Pump Operations Training (IFPOT) 2026, realizada en Carolina del Norte, Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y capacidades para la atención de emergencias.

La capacitación fue posible mediante una alianza entre Guilford Technical Community College (GTCC), Protección Civil del Estado de Nuevo León y el Programa Mayday México.

Durante el entrenamiento, los elementos reforzaron sus conocimientos en hidráulica aplicada al servicio de bomberos, operación segura de bombas contra incendio, abastecimiento y movimiento de grandes volúmenes de agua, manejo de unidades contra incendio y toma de decisiones durante operaciones reales.

Como parte de la experiencia internacional, los integrantes de Protección Civil también realizaron visitas e intercambios con departamentos de bomberos y autoridades de Carolina del Norte, donde conocieron sus estaciones, equipamiento y modelos de operación.

Además, participaron en la SAFRE (South Atlantic Fire Rescue Expo), donde tuvieron acceso a nuevas tecnologías, equipos y tendencias relacionadas con el servicio de emergencias.

Tras concluir la certificación, los elementos regresarán a Nuevo León con nuevos conocimientos y experiencias que, de acuerdo con Protección Civil, serán compartidos y aplicados para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el estado.