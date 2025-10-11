Concluye sin resultados positivos operativo en La Campana

El fuerte operativo se realizó por la desaparición de un joven desde el pasado 27 de septiembre en la colonia Altamira, al sur de Monterrey

El operativo de búsqueda realizado este jueves en el Cerro de La Campana concluyó sin resultados positivos, según informó el fiscal del estado, Javier Flores.

El fuerte operativo fue por la desaparición de Juan de Dios Castillo García, reportado como no localizado desde el pasado 27 de septiembre en la colonia Altamira, en Monterrey.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, específicamente del área de secuestros, encabezaron el despliegue en la zona, enfocándose principalmente en propiedades deshabitadas. La acción se vio limitada por la falta de órdenes de cateo, comentó el fiscal.

“No ha sido positivo (el operativo), efectivamente se está haciendo la búsqueda sin cateos, especialmente en lugares no habitados y fue negativo”, dijo Javier Flores al término de la reunión de seguridad.

El fiscal indicó que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen la desaparición de Juan de Dios con la delincuencia organizada y que tampoco se tiene información precisa sobre su ocupación.

“No tenemos conocimiento de eso (relación con la delincuencia organizada) todavía, tenemos la pura denuncia”, subrayó.

Las investigaciones continúan en curso, mientras familiares y autoridades mantienen la esperanza de dar con el paradero del hombre desaparecido.