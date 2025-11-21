Info 7 Logo
Concluye operativo 'Buen Fin' con saldo blanco en Monterrey

Por: Marcial Pasarón

20 Noviembre 2025, 07:32

Del 12 al 17 de noviembre se realizó el dispositivo de seguridad en la zona centro de la ciudad y en los principales centros comerciales

Las autoridades de Monterrey reportaron la detención de 115 personas y el aseguramiento de un arma de fuego durante el operativo implementado por el Buen Fin.

En un comunicado l Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, informó también saldo blanco durante el despliegue policiaco.

En el operativo participaron 350 elementos entre policías, tránsito, guardia auxiliar, cadetes y Protección Civil.

Del 12 al 17 de noviembre la policía dio a conocer que en total de detuvieron a 115 personas, de las cuales 95 por faltas administrativas.

Además se realizaron 28 apoyos ciudadanos,  se aseguró un arma de fuego,  una moto con reporte de robo y 4 automóviles fueron asegurados.

 

