Concluye Monterrey segunda fase del Circuito Vial Huajuco

Con inversión de más de $193 millones, Monterrey puso en operación nuevas obras del Circuito Vial Huajuco para mejorar la movilidad al sur de la ciudad

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Con una inversión superior a los $193 millones de pesos, el municipio de Monterrey entregó la segunda parte de las obras que integran el Circuito Vial Huajuco, con las que se busca generar nuevas alternativas de movilidad para los habitantes y automovilistas que transitan por el sur de la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, inauguró la ampliación y rehabilitación de la avenida Acueducto, en el tramo de Palmares a Carolco, así como los carriles laterales de la Carretera Nacional, entre las avenidas La Rioja y La Estanzuela.

Durante el recorrido, el edil destacó que las obras permitirán mejorar la movilidad en el sector y reducir la dependencia de la Carretera Nacional, al ofrecer nuevas rutas para los desplazamientos de los habitantes de la zona.

Con esta segunda entrega, alrededor del 95 por ciento del Circuito Vial Huajuco ya se encuentra en operación.

El proyecto contempla una inversión cercana a los $800 millones de pesos e incluye dos puentes vehiculares sobre el arroyo, la ampliación de la Carretera Nacional, el puente que conecta La Rioja con Las Estancias, la ampliación de avenida Acueducto y el túnel de avenida Palmares, que conectará con el antiguo camino a Villa de Santiago.

De la Garza señaló que la ejecución de los trabajos fue posible mediante una planeación presupuestaria que permitió concluir el proyecto conforme a lo previsto y dentro de los tiempos establecidos.

“Aquí se hizo una planeación presupuestal con la suficiencia presupuestaria correspondiente para saber qué sí podemos hacer y qué es lo que podemos entregar. No es ninguna improvisación, al contrario, repito, con trabajo serio, planeado, con rumbo, y estos son los resultados”, afirmó.

Invierten más de $97 millones en avenida

Una de las obras inauguradas fue la construcción y rehabilitación de la avenida Acueducto, en el tramo comprendido entre Palmares y Carolco, con una inversión superior a los$ 97 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron terracerías, drenaje pluvial, construcción de guarniciones y la construcción y rehabilitación de 2,250 metros lineales de avenida, con un carril por sentido.

Además, se construyeron 18,000 metros cuadrados de pavimento y se rehabilitaron otros 10,000metros cuadrados.

La vialidad también cuenta con 60 luminarias y señalización vertical y horizontal.

Posteriormente, las autoridades municipales se trasladaron a la Carretera Nacional para poner en operación los carriles laterales y dos puentes en el tramo de La Rioja a La Estanzuela, obras que representaron una inversión superior a los $96 millones de pesos.

De acuerdo con Nazario Pineda, los trabajos comprendieron 1.3 kilómetros de carriles laterales, con dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno.

También se construyeron y rehabilitaron 13,000 600 metros cuadrados de pavimento, 500 metros lineales de guarnición, jardineras y mil 130 metros cuadrados de banquetas.

Como parte de las obras complementarias se construyeron 290 metros lineales de muro de contención, se instalaron 33 metros lineales de reja perimetral de dos metros de altura y 15 luminarias, además de señalización horizontal y vertical.

La primera etapa del Circuito Vial Huajuco fue entregada el pasado 27 de julio, con la puesta en operación del Puente Vehicular Elevado de avenida La Rioja, que conecta ambos lados de la Carretera Nacional y facilita el acceso a centros comerciales, escuelas y otros puntos del sector.